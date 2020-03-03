03.03.2020

2020-03-03 09:55:03

Спасатели предотвратили отравление ртутью

Банку с ртутью обнаружили жильцы дома и сообщили с службу спасения. Дежурная смена спасателей, прибывшая по указанному адресу, осмотрела находку – банка была герметично закрыта - и забрала ее на утилизацию, сообщает паблик "Заметки спасателя".

Ртуть - переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжелую жидкость. На фотографии банка весом примерно 2 кг. Пары ртути чрезвычайно ядовиты и не имеют запаха.

Что делать, если вы разбили градусник дома?

Уведите детей и животных в другое помещение. Откройте окна. Соберите капельки в емкость и герметично закройте ее (собирать капельки надо кисточкой). Место разлива ртути обработать раствором марганцовки. Отвезти собранную ртуть спасателям. Телефон 112

Фото #заметки_спасателя