Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил гол нападающего Сельты Федора Смолова в ворота мадридского Реала (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Российский форвард открыл счет в игре на 7-й минуте.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил гол нападающего "Сельты" Федора Смолова в ворота мадридского "Реала" (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании.Российский форвард открыл счет в игре на седьмой минуте. Для Федора гол в ворота мадридцев стал первым за испанскую команду."Смолова хвалят и критикуют, но мы на это внимания не обращаем. Федя классный гол забил "Реалу", – заявил Черчесов в эфире телеканала "Россия 24". – Хотелось бы, чтобы он играл по 90 минут и приносил пользу. Мы знаем его способности. Тот шаг, который он сделал – это правильное решение. Значит, он созрел для этого. Получим мы что-то от этого или нет – посмотрим", – подытожил наставник сборной.Смолов стал 22-м российским футболистом, забившим в Ла Лиге, а также стал первым с мая 2003 года россиянином, который забил в ворота мадридцев на "Сантьягу Бернабеу" в Примере. Ранее это делал Александр Мостовой.Напомним, 30-летний уроженец Саратова в январе перешел в стан "небесных" из московского "Локомотива" на правах аренды до конца текущего сезона.