После того как заявитель передал деньги в кассу и вышел из обменного пункта, злоумышленники покинули помещение вместе с денежными средствами...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЦАО задержали подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию с заявлением обратился 44-летний москвич. Мужчина сообщил, что приехал в обменный пункт валюты, расположенный в Елисеевском переулке, для обмена денег. После того как заявитель передал кассиру денежные средства в размере 41 млн рублей, последняя сообщила, что в настоящее время требуемой суммы в иностранной валюте в кассе нет и необходимо подождать некоторое время. Вернувшись через пару часов, мужчина обнаружил, что дверь обменного пункта закрыта изнутри и, несмотря на стук, ее никто не открывает. Обойдя помещение, заявитель увидел, что окно в обменный пункт открыто и внутри никого нет.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали одного из подозреваемых – 34-летнего жителя Подмосковья.Установлено, что злоумышленники, обладая информацией о том, что заявитель собирается произвести обмен крупной суммы денежных средств на иностранную валюту, арендовали помещение на первом этаже дома и разместили информацию в сети Интернет о выгодном курсе обмена валюты по данному адресу. После того как заявитель передал деньги в кассу и вышел из обменного пункта, злоумышленники покинули помещение. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.По данному факту Следственной частью следственного управления УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60