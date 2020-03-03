Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленник похитил денежные средства, после чего скрылся...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали 45-летнего подозреваемого в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ОМВД России по району Измайлово поступило сообщение о разбойном нападении на 3-й Парковой улице. По словам заявительницы, в помещение одной из микрофинансовых организаций вошел неизвестный. Угрожая предметом, похожим на нож, злоумышленник похитил денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил около 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался приезжий мужчина. Денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73