По оценкам информационно-аналитического центра (ИАЦ) Альпари, после совершенно нестандартного февраля, когда настроения валютной секции российского рынка из абсолютно стабильных превратились в панические, ожидания относительно марта выглядят весьма осторожными.

По оценкам информационно-аналитического центра (ИАЦ) "Альпари", после совершенно нестандартного февраля, когда настроения валютной секции российского рынка из абсолютно стабильных превратились в панические, ожидания относительно марта выглядят весьма осторожными. Во-первых, нужно дождаться периода, когда рыночные эмоции сойдут на нет, а цены выровняются. Без этого увидеть мало-мальски объективную картину невозможно. Во-вторых, хотелось бы понимать, где граница перепроданности, и найдутся ли у инвесторов желания выкупить часть этих лавинообразных распродаж.Сейчас рубль находится под сильнейшим влиянием внешнего фона, но Центробанк это падение пока не беспокоит. К концу февраля доллар США превысил 67 рублей и может легко подняться к 67-67,5 рубля, но выше его вряд ли "унесет", так как регуляторы вмешаются. По мнению старшего аналитика ИАЦ "Альпари" Анны Бодровой, ослабление рубля, конечно, позволит наполнить бюджет, но он и так профицитный, поэтому какой-то острой потребности в слабом рубле в государстве и нет. Нефть остается под давлением, и провал Brent к 50 долларам за баррель означает, что новой целью снижения вполне может стать область 45-46 долларов. Для сырьевого рубля это плохая новость.В целом есть большая вероятность продолжения падения финансовых рынков, как минимум, до июля 2020 года. Даже если вспышка коронавируса пойдет на спад в марте-апреле, то упаднические настроения на финансовых рынках будут иметь отложенный эффект еще месяц-два. Определенный позитив рублю и российскому фондовому рынку может добавить встреча ОПЕК+, запланированная на 6 марта, если будет продлено соглашение и утверждены квоты на дополнительное сокращение добычи нефти.Также в начале весны, 20 марта, будет принято решение по ключевой процентной ставке Банка России, что также может оказать влияние на курс рубля. Есть основания полагать, что ЦБ РФ примет решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта — до 5,75 процента. Если же в феврале и марте инфляция будет расти, то мегарегулятор оставит ключевую ставку на уровне в 6 процентов. В связи с этим ожидания на март усредненные и с поправкой на эмоции рынка выглядят следующим образом: 64-67,5 рубля за доллар и 70-75 рублей за евро.В данной ситуации обычным гражданам можно дать только один совет – не суетиться. Не нужно покупать иностранную валюту, совершать спонтанные инвестиции во чтобы то ни было. В любом случае поезд, на котором можно было заработать в этой ситуации, давно ушел. Остается только подождать, когда страсти на рынке улягутся и все вернется на круги своя.