Как минимум один из снесённых в Польше памятников красноармейцам-освободителям могут восстановить. Надежда на это появилась сегодня, после того как суд в городе Тшчанка обязал прокуратуру возобновить расследование по делу местных чиновников мэрии. Три года назад они приняли решение об уничтожении мавзолея, возведённого над братской могилой советских воинов.

Как минимум один из снесённых в Польше памятников красноармейцам-освободителям могут восстановить. Надежда на это появилась сегодня, после того как суд в городе Тшчанка обязал прокуратуру возобновить расследование по делу местных чиновников мэрии. Три года назад они приняли решение об уничтожении мавзолея, возведённого над братской могилой советских воинов.Фотографии грунта, поднятого из братской могилы танкистов в городе Тшчанка, стали важной уликой в этом беспрецедентном для Польши судебном процессе. Польские активисты привлекли судебных экспертов, чтобы доказать — на снимках костные фрагменты, а не сгнившие корни деревьев, как написано в отчете археологов, нанятых местным бурмистром."Были сделаны скважины на могиле, были вытащены предметы, которые по мнению нашего эксперта являются костями", — говорит Ежи Тыц, руководитель польского мемориального содружества "Курск".Польский суд впервые рассматривает дело о незаконном сносе советского мемориала. Общественная организация "Курск" добивается наказания чиновников, причастных к уничтожению братской могилы красноармейцев.Ответчик — местная прокуратура. Она отказалась возбуждать уголовное дело против бывшего бурмистра города Кшиштофа Чарнецкого. Именно он в свое время заявил, что никакой могилы в центре города нет — на основании фиктивных археологических работ — их проводили промышленным буром, который перемолол человеческие останки. В итоге могилу вычеркнули из списка охраняемых захоронений. И в сентябре 2017 года мавзолей на центральной площади города Тшчанки был варварски уничтожен.Большая братская могила появилась здесь сразу после окончания боев. Погибших красноармейцев свозили из разных частей города, как сказано в акте об установке памятника, подписанном военным комендантом Шонланке и представителем польского правительства в этом районе — многие танкисты были обнаружены прямо в подбитых и сгоревших боевых машинах.Родственники гвардии младшего сержанта Ивана Черкашина, погибшего и похороненного в Тшчанке снос монумента расценили, как надругательство над могилами. Они сразу обратились в польскую полицию."Жили с этим чувством какой-то обиды и ужаса за наших солдат. Это история всех 56 там захороненных", — рассказала Людмила Филатова, родственница Ивана Черкашина.Красная армия освободила город в январе 1945 года. Но об этом здесь сейчас не любят вспоминать.Потомки автора мемориала Бориса Рубцова — хранят в семейном архиве фотографии мавзолея."Как эта проблема может быть исправлена? Как максимум, восстановление этого мавзолея. Можно произвести эксгумацию оставшихся там костей, если они есть", — подчеркнул Антон Рубцов, правнук Бориса Рубцова.Сегодня районный суд Тшчанки принял сторону защитников советского мемориала: "Отменить обжалованное постановление и передать прокуратуре в Тшчанке для нового рассмотрения".Теперь польские активисты надеются привлечь чиновников, распорядившихся демонтировать мавзолей, к уголовной ответственности."Они сейчас боятся, что мы докажем, что солдаты там есть. Их будут наказывать по административному кодексу, уголовному, служебному", — подчеркнул Тыц.Пока идут судебные разбирательства, на месте бывшего мавзолея развернулась стройка парка отдыха и её пока никто не планирует приостановить.