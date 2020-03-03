В США проходит Супервторник - это первичные выборы сразу в 14 штатах. По их итогам назовут имя вероятного соперника Дональда Трампа на президентских выборах от демократической партии.

В США проходит Супервторник — это первичные выборы сразу в 14 штатах. По их итогам назовут имя вероятного соперника Дональда Трампа на президентских выборах от демократической партии.Бороться за голоса трети делегатов будут Берни Сандерс, Джо Байден, Майкл Блумберг и Элизабет Уоррен. Два других кандидата — Пит Буттиджич и Эми Клобушар — объявили, что покидают гонку, и обещали поддержать Байдена.Действующий президент Трамп заявил, что внутрипартийная борьба демократов направлена против неугодного им Берни Сандерса и обвинил Демократическую партию в нечестной игре."Пит Буттиджич обещал поддержать сонного Джо Байдена. Почему его? Они заключили сделку, – уверен Трамп. — Это называется — действовать по принципу "ты мне, я тебе"! Демократы сходят с дистанции и поддерживают Байдена в обмен на его обещание дать им должности при администрации в случае победы на выборах! Это сделка, сговор! Надо объявить им импичмент!"