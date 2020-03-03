На песенном конкурсе Евровидение-2020, который состоится в Роттердаме, Россию представит рейв-группа Little Big. Об этом сообщается на официальной странице музыкального коллектива в социальной сети ВКонтакте.

На песенном конкурсе "Евровидение-2020", который состоится в Роттердаме, Россию представит рейв-группа Little Big. Об этом сообщается на официальной странице музыкального коллектива в социальной сети "ВКонтакте".Пока неизвестно, какую композицию представит зрителям группа. Ее премьера состоится позже.Группа образовалась в 2013 году. Вокалистом Little Big является 34-летний Илья Прусикин. Сам коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией, совмещая запоминающиеся музыку, зрительный ряд и представление. Особую популярность ему принесла песня Skibidi. На настоящий момент клип на данный трек просмотрели более 360 миллионов человек.Little Big предстоит побороться за выход в финал "Евровидения". Российский коллектив выступит в первом полуфинале 12 мая. Соперниками группы станут конкурсанты из Белоруссии, Литвы, Македонии, Украины и других стран."Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме в концертном зале Ahoy. Нидерланды стали преемником конкурса после того, как в 2019 году победу в нем одержал Дункан Лоуренс с песней Arcade.