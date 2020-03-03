Эксперты Derwent опубликовали рейтинг Top 100 Global Innovators 2020, в рамках которого были названы 100 самых инновационных компаний в мире. Согласно исследованию, инновации становятся более распространенными, они вовлекают все больше стран и компаний, способствуют сотрудничеству. При этом среднее число изобретателей на один патент растет.

Эксперты Derwent опубликовали рейтинг Top 100 Global Innovators 2020, в рамках которого были названы 100 самых инновационных компаний в мире. Согласно исследованию, инновации становятся более распространенными, они вовлекают все больше стран и компаний, способствуют сотрудничеству. При этом среднее число изобретателей на один патент растет.Для составления рейтинга эксперты проанализировали 14 000 компаний по всему миру, чтобы составить список топ-100. В рамках исследования они опирались на такие показатели, как объем, влияние, успех и глобализация.Ниже мы расскажем о 10 странах мира с наибольшим числом инновационных компаний из топ-100.10. ИрландияИрландия в последние годы берет на себя роль одного из лидеров инноваций в мире. Здесь расположены многие инновационные компании, однако лишь одна из них попала в топ-100. В стране развиты такие отрасли, как фармацевтика, информационные технологии, производство медицинского оборудования.9. ФинляндияЭкономика Финляндии в последние годы входит в число самых конкурентоспособных в мире. Здесь расположено множество компаний, которые развивают инновации. В топ-100 попала лишь одна финская компания.8. НидерландыНидерланды – высокоразвитая страна, основу экономики которой составляет промышленность и сфера услуг. Научные исследования также занимают важную часть экономики страны. В топ-100 попали две компании из Нидерландов.7. ШвейцарияСреди важных отраслей экономики – фармацевтика, химическая промышленность, фармакология. Швейцарские компании привлекают иностранные инвестиции. В Топ-100 попали три компании из Швейцарии.6. КитайКитай – одна из двух крупнейших экономик мира. В последние десятилетия темпы экономического роста достигли высоких показателей. Развиваются практически все сектора промышленности. В топ-100 инновационных компаний попали 3 компании из Китая.5. Южная КореяРеспублика Корея является экономически развитым государством с высоким уровнем доходов на душу населения. Важную роль в развитии экономики страны сыграли крупные корпорации. Всего в топ-100 вошли три компании из Кореи.4. ГерманияГермания – страна с огромным потенциалом и большими достижениями в области инноваций. В топ-100 вошли всего 4 компании из Германии, однако всего таких компаний на территории страны намного больше.3. ФранцияФранция – один из экономических лидеров Евросоюза наряду с Германией. Страна вкладывает значительные средства в развитие технологий и инноваций. Пять французских компаний вошли в топ-100.2. ЯпонияЯпония – мировой лидер в области инноваций. В этой стране идут разработки в сфере робототехники, информационных технологий и других отраслей. 32 японские компании вошли в топ-100.1. СШАНесомненно, США стали лидером по числу инновационных компаний, вошедших в топ-100. Всего их 39. США – мировой лидер по инновационным разработкам. Знаменитая Кремниевая долина является источником инноваций.