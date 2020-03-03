Эксперты одной из крупнейших в мире исследовательских компаний в области технологий и венчурных инвестиций IDG составили рейтинг топ-10 брендов смартфонов в 2019-2020 годах.

Эксперты одной из крупнейших в мире исследовательских компаний в области технологий и венчурных инвестиций IDG составили рейтинг топ-10 брендов смартфонов в 2019-2020 годах.Компания IDG опубликовала рейтинг "Global Top Brands", в рамках которого были названы лучшие бренды смартфонов.Эксперты IDG оценивали бренды по целому ряду критериев, включая расходы на НИОКР, число патентов, силу бренда, объем экспорта и бюджет на продвижение бренда, а также инновации.Ниже мы расскажем о 10 лучших брендах смартфонов.10. LGНа десятом месте южнокорейская LG, один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники. Компания производит не только смартфоны, но и другую технику, включая солнечные батареи.9. TRANSSIONДевятую строчку занимает бренд Transsion. Transsion— китайский производитель смартфонов. В основном телефоны этого бренда популярны в Африке, а также в Индии, Пакистане и других странах Юго-Восточной Азии.8. LenovoНа восьмом месте рейтинга – бренд Lenovo. Lenovo -— китайская компания, выпускающая персональные компьютеры и другую электронику. Компания занимает пятое место по производству мобильных телефонов. Ее телефоны продаются и пользуются популярностью во всем мире.7. VivoСедьмую строчку рейтинга занимает китайский бренд Vivo. Vivo— китайская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2019 году Vivo официально представила первый смартфон нового бренда iQOO.6. HonorHONOR — это бренд смартфонов, принадлежащий китайской компании Huawei Technologies. Бренд является популярным во всем мире и активно конкурирует с другими брендами этого класса.5. OppoЗамыкает пятерку лидеров китайский бренд Oppo. Компания OPPO считается одним из самых надежных брендов в мире смартфонов и входит в топ 5 лидеров продаж.4. XiaomiНа четвертом месте еще один китайский бренд. Xiaomi занимает четвёртое место в мире и четвёртое в Китае по объёму продаж смартфонов.3. AppleБренд Apple регулярно попадает в число самых востребованных и популярных в мире. Смартфоны этого бренда пользуются бешеной популярностью, а выход каждого нового смартфона становится событием мирового масштаба.2. HuaweiВторую строчку занимает китайский бренд Huawei. В июле 2019 года компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название HUAWEI Mate 20 X.1. SamsungЛидером рейтинга стал бренд Samsung. Помимо того, что смартфоны под брендом Samsung пользуются популярностью во всем мире, компания также занимается инновационными разработками, в частности, в области искусственного интеллекта.