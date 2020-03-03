На волне московской трагедии с сухим льдом в социальных сетях решили обсудить, какие еще популярные в быту или для развлечений вещи могут быть неочевидно опасны, в том числе смертельно, если при их использовании не соблюдать осторожность. Изначальный пост с соответствующим вопросом был адресован представленным в Twitter химикам и физикам, но откликнулись и рядовые пользователи.

На волне московской трагедии с сухим льдом в социальных сетях решили обсудить, какие еще популярные в быту или для развлечений вещи могут быть неочевидно опасны, в том числе смертельно, если при их использовании не соблюдать осторожность. Изначальный пост с соответствующим вопросом был адресован представленным в Twitter химикам и физикам, но откликнулись и рядовые пользователи. Вот, скажем, рекомендация — не ставить в микроволновую печь смесь из меда, соды и масла в пластиковой посуде, поскольку получается горючая масса, что-то вроде напалма. Или еще совет — не есть продукты с плесенью, за исключением специальных сыров. Хотя последнее и так, вроде бы, должно быть всем понятно. А вышеупомянутая история с микроволновкой из разряда экспериментов, когда слишком уж многое должно случайно совпасть, в то время как по-настоящему серьезный и, опять же, опасный подвох там, где его меньше всего ждешь.Мука, которая огнеопасна и может взорваться, либо простая вода, которую плеснули на сковородку с разогретым подсолнечным маслом — путь к пожару в доме. Это невероятно очевидное и, тем не менее, для многих неизвестное. Но тяга к экспериментам сильней, если речь о более сложных вещах, подсмотренных в Сети."В первую очередь они должны понимать, с чем работают, должны знать полностью все о том веществе. На одну секунду, если мы опускаем ручку в жидкий азот, с ней ничего не произойдет. За счет того, что жидкий азот быстро испаряется и переходит в пар, мы сразу не обжигаемся. Если опустить руку на две, на три секунды, то будет опасный ожог. Он бывает не только от горячего, но и от очень холодного", — рассказал фокусник, иллюзионист, организатор химического шоу Борис Запоточный.Если говорить об опытах с холодным... На первый взгляд безобидные соль и лед — задача зажать в руке и продержать несколько минут. Такой своего рода челлендж также гулял по сети. В итоге это верный путь получить ожоги второй степени. После того, как соль вступает в реакцию со льдом, температура второго серьезно понижается."Никогда нет гарантии, что никто не засунет кошку в микроволновку, чтобы ее просушить. Микроволновое излучение проникает внутрь тела и поглощается водой внутри этого тела. Грубо говоря, внутри все вскипает, разогревается точно также, как и снаружи", — сообщил руководитель проектов компании-разработчика научного оборудования Денис Жилин.В сети появились самые разнообразные советы об опасности тех или иных вещей. Вот пишут, что грейпфрут содержит вещества, которые замедляют работу некоторых ферментов печени. Эти ферменты разрушают некоторые лекарства и можно даже получить передозировку."Грейпфрут можно употреблять как хочется, особой опасности он в себе не несет, а вот если пить клюквенный сок и при этом принимать препараты для потенции, может произойти ровно обратный эффект. Нет совместимости между снотворными и алкоголем. Женщина в алкогольном опьянении не могла уснуть или плохо, тревожно себя чувствовала. Она выпила то ли две, то ли три таблетки и все", — прокомментировала ситуацию врач-терапевт Екатерина Заика.Помимо сочетания таблеток с алкоголем, что тоже казалось бы очевидно рискованной затеей, опасность могут таить в себе даже свежевыжатые соки. Три яблочных фреша как угроза для здоровья."Если выпить три яблочных фреша или какой-нибудь концентрированный сок, это может вызвать стопроцентные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это может быть критично для людей, у которых есть проблемы воспалительного характера", — рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.Охота повторить как некий тренд Instagram, особенно TikTok и YouTube. Челлендж, который буквально переводится как "раскроши голову", один из тех, который не иначе как травматичный. Выглядит он так: три человека, сперва прыгают те, кто по бокам, потом они делают подсечку тому, кто по центру. Итог — жесткий удар об пол.Повторяют за друг другом и с разным успехом не только прыжки, но и химические реакции. Вопрос блогеру-физику: как не навлечь беду, когда за профессионалом тянутся неофиты."Использование химических реактивов и каких-то высоких значений, величин, напряжений, давлений может быть опасно. Об этом нужно сказать. Все условия предусмотреть сложно, но если хоть одно из них существует и приводит к какой-нибудь опасности — это разумеется нужно сказать", — прокомментировал ситуацию физик, блогер Дмитрий Побединский.Не нужно сложных физических экспериментов — были случаи, когда девушка взяла с собой в ванну телефон, поставила его на зарядку, затем уронила в воду. В результате летальный исход.Количество опасностей, о которых сегодня пишут, такое, что, мол, из дома не выходи. Да и дома, получается, находиться страшно. Но не стоит драматизировать — не надо заведомо совершать необдуманных поступков или кому-то подражать.