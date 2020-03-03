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<a href="https://33live.ru/novosti/03-03-2020-u-dvux-rossiyan-v-oae-diagnostirovali-koronavirus.html" target="_blank">У двух россиян в ОАЭ диагностировали коронавирус</a> - У двух граждан России, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, выявили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны. Материал ..