Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Гусь-Хрустального района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в январе текущего года подозреваемые, пользуясь отсутствием хозяев, проникли в дачный дом в одном из поселков Гусь-Хрустального района, откуда похитили бытовую технику и электрические инструменты. С похищенным злоумышленники скрылись.Потерпевший, обнаружив пропажу имущества, обратился в полицию. Сумма ущерба, причиненного собственнику противоправными деяниями, превысила 30 тысяч рублей.Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном подозреваемые сознались и пояснили, что бытовую технику и электрические инструменты планировали реализовать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.Расследование уголовного дела продолжается.