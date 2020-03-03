По результатам проверки в адрес ответственных должностных и юридических лиц направлено предписание по устранению выявленных нарушений.

Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями Общественного совета при ОМВД провели рейд по выявлению недостатков дорожного покрытия в городе Гусь-Хрустальный. В первую очередь внимание уделялось дорогам и улицам с наиболее высокой интенсивностью движения транспорта и маршрутам движения автобусов.В ходе проведенного обследования сотрудники полиции и представитель Общественного совета проверили дороги и выявили такие недостатки в содержании улично-дорожной сети, как дефекты покрытия проезжей части.По результатам проверки в адрес ответственных должностных и юридических лиц направлено предписание по устранению выявленных нарушений, исполнение которых находится на контроле ГИБДД. В случае невыполнения вышеуказанного предписания в установленные сроки к подрядной организации будут применены меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.