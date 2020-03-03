В Сыктывкаре пенсионерке предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве бывшей соседки. Тело 78-летней женщины с ножевыми ранениями было обнаружено у нее дома. По данным , к ней ..

В Сыктывкаре пенсионерке предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве бывшей соседки. Тело 78-летней женщины с ножевыми ранениями было обнаружено у нее дома.По данным , к ней в гости пришла ее бывшая соседка, которая испытывала денежные затруднения. Злоумышленница рассчитывала украсть у приятельницы сбережения. Для этого она спланировала убийство и прихватила с собой кухонный нож. В квартире она нанесла хозяйке множественные колоторезаные ранения. Решается вопрос об аресте подозреваемой.