В отношении нарушителей Правил дорожного движения возбуждены уголовные дела.

27 февраля сотрудниками ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» на улице Свердлова в Коврове был остановлен автомобиль марки «УАЗ» под управлением 40-летнего местного жителя. По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения, в связи с чем ему предложили пройти освидетельствование. Водитель согласился. Прибор наличие алкогольного опьянения не подтвердил. Тогда водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование в специализированном учреждении, от которого ковровчанин отказался. Также было установлено, что мужчина имеет судимость за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.29 февраля 37-летний ковровчанин сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Факт алкогольного опьянения был установлен полицейскими с помощью технического средства измерения. Водитель согласился с данными прибора.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Ковровский» по данным фактам возбуждены уголовные дела.