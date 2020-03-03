В Пентагоне признали отставание от Китая и России в разработке гиперзвукового оружия. По словам представителя Министерства обороны США, американцы лидировали в гиперзвуковых технологиях, но отказались от их применения в системах вооружения.

В Пентагоне признали отставание от Китая и России в разработке гиперзвукового оружия. По словам представителя Министерства обороны США, американцы лидировали в гиперзвуковых технологиях, но отказались от их применения в системах вооружения.Тем временем Россия и КНР ушли в этой области далеко вперед. Теперь в Пентагоне пытаются наверстать упущенное и делают упор на разработке гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования. По оценкам экспертов, на сокращение технологического разрыва у США может уйти около пяти лет, передает телеканал "Россия 24".