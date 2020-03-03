Молодой человек угнал автомобиль, после чего совершил на нем дорожно-транспортное происшествие.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Костерево. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).Угон автомобиля «ВАЗ-21140» был совершен 26 сентября 2019 года от дома, расположенного на одной из улиц в городе Костерево. 24-летнему местному жителю, владельцу автомобиля, позвонили сотрудники полиции и сообщили ему, что он на своем автомобиле сбил человека и скрылся с места совершения ДТП. Мужчина пояснил, что с раннего утра он находился на работе и совершить дорожно-транспортное происшествие не мог. Поняв, что его автомобиль угнали, потерпевший сделал заявление об этом в дежурную часть Петушинского ОМВД.В ходе оперативно проведенных розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого в угоне. Задержанный сотрудниками полиции 29-летний молодой человек в ходе допроса пояснил, что имеющимися у него ключами он открыл двери автомашины и решил покататься. Ключи от автомобиля ему передал знакомый потерпевшего.Находясь в состоянии алкогольного опьянения, по пути следования фигурант сбил велосипедиста, после чего скрылся с места совершения ДТП и оставил автомобиль в лесном массиве вблизи города Костерево – 1. В происшествии пострадала 16-летняя местная жительница.По факту угона в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, также составлен административный протокол за управление транспортным средством без прав.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.