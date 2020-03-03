В Сергиевом Посаде в жилом доме обрушившийся потолок чуть не убил пенсионерку и ее правнучку. К счастью, за несколько мгновений до падения перекрытий пожилая женщина с ребенком успела выйти ..

В Сергиевом Посаде в жилом доме обрушившийся потолок чуть не убил пенсионерку и ее правнучку. К счастью, за несколько мгновений до падения перекрытий пожилая женщина с ребенком успела выйти из помещения.Как сообщает , потолок рухнул из-за скопившейся воды. "Наш дом должны были признать аварийным еще в 2017 году, однако сделано этого не было и 2 марта (2019 года – Прим.ред.). Протечки у нас постоянные", – рассказала жительница здания.В местной администрации не уточнили, будет ли сделан ремонт в доме или же жильцов переселят в другое место. В то же время они пообещали оказать содействие.