На территории Донбасса, неподконтрольной Киеву, начал тестовое вещание телеканал Дом. Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев не исключил, что Россия якобы может предпринять средства радиоэлектронной борьбы против вещания.

На территории Донбасса, неподконтрольной Киеву, начал тестовое вещание телеканал "Дом". Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев не исключил, что Россия якобы может предпринять средства радиоэлектронной борьбы против вещания.Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему. При этом Потураев отметил, что такого оружия у них нет, сообщает ТАСС.Украинский политик заявил на презентации в Киеве нового телеканала, что "Дом" откажется называть происходящее в регионе гражданской войной. Кроме того, Россию в эфирах будут называть "страной-агрессором".Ранее на сайте президента Украины появилась петиция к Владимиру Зеленскому с требованием национализировать все украинские телеканалы, которые принадлежат олигархам.