По месту жительства подозреваемого оперативники изъяли марихуану массой более килограмма.

В ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступила оперативная информация о том, что 53-летний местный житель причастен к незаконному хранению наркотиков.28 февраля текущего года сотрудниками направления по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска ОМВД России по Юрьев-Польскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого обнаружена коробка, в которой находились высушенные листья растений, похожие на коноплю.Изъятые вещества были направлены на исследование, которое подтвердило, что в коробке находилась марихуана общей массой 1 317,8 грамма.Полицейским гражданин пояснил, что наркотическое средство он изготовил самостоятельно для личного пользования.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев - Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков).Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.