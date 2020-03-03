На Транссибирской магистрали на одном из перегонов Забайкальской железной дороги из-за схода с рельсов 12 вагонов с углем временно приостановлено движение поездов.

На Транссибирской магистрали на одном из перегонов Забайкальской железной дороги из-за схода с рельсов 12 вагонов с углем временно приостановлено движение поездов.Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате ЧП нет. На место происшествия направлены восстановительные поезда, передает ТАСС.Из-за приостановки движения по перегону ожидаются задержки в движении пассажирских поездов 970 сообщением Москва — Чита, 969 сообщением Чита — Москва и 9321 сообщением Иркутск — Забайкальск.