В ночь на понедельник, 2 марта, ракетному обстрелу подвергся особо охраняемый и хорошо укрепленный квартал Багдада - Зеленая зона - в котором расположены иракские правительственные учреждения и иностранные посольства. По разным данным, по нему было выпущено от двух до четырех ракет.

В ночь на понедельник, 2 марта, ракетному обстрелу подвергся особо охраняемый и хорошо укрепленный квартал Багдада — "Зеленая зона" — в котором расположены иракские правительственные учреждения и иностранные посольства. По разным данным, по нему было выпущено от двух до четырех ракет.Пострадавших в результате обстрела нет.Предположительно, мишенью было посольство США, которое регулярно подвергается таким обстрелам, в особенности, после гибели в январе текущего года 2020 года в результате американской спецоперации командующего иранским спецподразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани, передает "Интерфакс". Ракетные обстрелы ведут иракские группировки, выступающие против военного присутствия США в Ираке.Так, 26 января текущего года по "Зеленой зоне" было выпущено пять ракет, три из которых упали на территории посольства США, напоминает ТАСС. При этом одна из этих ракета попала в здание столовой, где в момент обстрела шел ужин. Иракские СМИ сообщали о трех пострадавших, не уточняя их гражданство.