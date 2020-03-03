3 марта в жилом двухэтажном доме в Самаре взорвался газовый котел. В результате обрушилась несущая стена здания, сообщает агентство Интерфакс. По предварительным данным, пострадали семь ..

3 марта в жилом двухэтажном доме в Самаре взорвался газовый котел. В результате обрушилась несущая стена здания, сообщает агентство "Интерфакс".По предварительным данным, пострадали семь человек, включая трех несовершеннолетних. Судьба одного человека остается неизвестной. На месте работают спасатели, передает .