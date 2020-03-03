Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет...

Черемушкинский районный суд г. Москвы вынес приговор фигуранту уголовного дела о ДТП, в результате которого погибли два человека.Как сообщалось ранее, водитель автомобиля «Скания», находясь в состоянии наркотического опьянения, прибыл на строительный объект, где при загрузке автомобиля отходами строительства было допущено превышение максимальной массы транспортного средства. Перегруженный автомобиль покинул территорию объекта и, двигаясь по Литовскому бульвару в г. Москве, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил ДТП, при котором произошло опрокидывание автомобиля «Скания» на автомобиль «Киа». В результате происшествия находящиеся в легковом автомобиле водитель и пассажир скончались.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», которое впоследствии передано в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.Водителю грузового автомобиля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении указанного деяния.В настоящее время Черемушкинский районный суд г. Москвы признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53