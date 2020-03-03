Наиболее пострадавшие отрасли сельского хозяйства Поднебесной - овощеводство и птицеводство.

Если в прошлом году в Китае из-за вспышки АЧС наблюдался острый дефицит свинины и резкий рост цен на нее, то эпидемия коронавируса COVID-19, может усугубить ситуацию и с другими видами продовольствия. Как сообщает South China Morning Post из-за введенного карантина и нарушения транспортного сообщения в стране, многие производители сообщают о продукции, гниющей на складах, а то и вовсе — на полях.“В последние недели транспортное сообщение между большинством городов было нарушено. Даже между селами ездить проблематично”, — приводит издание комментарий фермера Цзяна Цзюньшэня, выращивающего органические продукты в провинции Хэнань, — “В прошлые годы я бы уже продал овощей на 40 тыс. юаней ($5720 прим. ред.) через 3 недели после празднования Лунного нового года. В этом году я не продал ничего”.По оценкам пекинской консалтинговой компании BRIC Agri-Info Group, по всему материковому Китаю более 3 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, в основном скоропортящихся овощей, осталось непроданным из-за сбоев с доставкой.Помимо производителей овощей серьезный удар получили китайские птицеводы. Многие из них сообщают о том, что не могут продать свою продукцию и продолжают держать и кормить на фермах птицу, достигшую забойного возраста.По данным властей провинции Аньхой, одного из пяти лидеров китайского птицеводства, потери с начала эпидемии составили уже около 900 млн юаней.Сейчас транспортное сообщение постепенно восстанавливается, однако, как отмечает издание, многие производители сталкиваются с еще одной проблемой: нехваткой рабочих рук из-за карантина. Многие рабочие-мигранты, приезжавшие из других провинций, в связи с эпидемией, остаются дома. Производителям приходится повысить оплату труда, чтобы привлечь новых работников. Местные жители пытаются выиграть от ситуации, требуя гораздо больших денег, чем приезжие работники.В итоге сельскохозяйственная отрасль несет серьезные потери, признают в китайском Минсельхозе. Некоторые фермеры пытаются компенсировать их, повышая цены на свою продукцию.Издание отмечает, что ситуация для сельхозсектора КНР критическая: доходы в этой отрасли и так составляют порядка 40% от “городского бизнеса”. Работники этого сектора являются одними из самых малообеспеченных в стране. Центральное правительство, обеспокоенное ситуацией, уже рекомендовало руководству провинций ускорить подготовку к весеннему сезону и гарантировать бесперебойную транспортировку сельхозматериалов, несмотря на то, что ситуация с вирусом еще не разрешилась.О важности бесперебойной работы сельхозсектора заявил и китайский лидер Си Цзиньпин. “Чем больше мы сталкиваемся с рисками и проблемами, тем больше нам нужно стабилизировать сельское хозяйство и обеспечивать стабильность производства зерна и основных продуктов питания”, — заявил он.