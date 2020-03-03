Посетителей бесплатно угощали блинами

1 марта во Владимире, согласно всем традициям проводов русской зимы, праздновали масленицу. Праздничные площадки в городе посетили более 53 тысяч жителей и гостей города, сообщает пресс-служба мэрии.На главной сцене в Центральном парке выступали известные коллективы – театр фольклора, «Разгуляй» и театр песни «Амега», хор русской песни «Ополица» и молодёжный хореографический ансамбль «Звоны». Горожане были в восторге от столь яркой и насыщенной программы.Помимо выступлений артистов, в парке весь день работали всевозможные аттракционы, фото-будки с моментальными фотографиями, интерактивные площадки и, конечно же, ряды с блинами и пирогами, которые можно было попробовать бесплатно.