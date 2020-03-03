Поправки в Конституцию необходимы с учетом изменяющегося времени. Об этом в интервью телеканалу Россия-24 рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки в Конституцию необходимы с учетом изменяющегося времени. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Речь не идет о новой Конституции, предлагаемые поправки нацелены на улучшение действующего основного закона, подчеркнул председатель нижней палаты."Идет время, меняется ситуация, и, конечно, правильно, изучив ее, внести изменения, которые, исходя опять‑таки из изменяющегося времени, просто необходимы", – сказал Володин.Необходимо наполнить конкретным содержанием те нормы Конституции, которые носят декларативный характер, уверен он. В частности, положение о социальном государстве. В предложенных президентом поправках говорится, что необходимо сделать все для повышения благосостояния людей, напомнил председатель нижней палаты."Чтобы заработная плата была не ниже минимального прожиточного уровня, чтобы индексация пенсий не менее одного раза ежегодно проводилась и многие другие вопросы в отношении материнства, детства", – сказал Володин.Важно, чтобы люди осознавали – вопрос изменения в Конституцию касается не только руководства страны, но и всех граждан, подчеркнул спикер Госдумы."Каждый гражданин должен найти себя и увидеть, что здесь его права свободы защищены в Конституции, в этих новых нормах", – считает Володин.По его словам, среди парламентариев идет постоянная оживленная дискуссия по изменениям в Конституцию, законодатели понимают свою ответственность.