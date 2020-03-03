Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами по фракции Единая Россия внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты.Законопроект дает правительству ряд новых возможностей. Вчастности, при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе распространенияопасных заболеваний кабмин будет вправе устанавливать на 90 дней предельнодопустимые цены на лекарства и медизделия, официально не включенные в переченьжизненно важных, но становящихся таковыми при наличии определенных угроз,рассказал спикер Госдумы.Также правительство получит возможность фиксироватьпредельные цены, если в течение месяца в регионах выросли цены на препараты имедизделия, рассказал Володин. В таком случае аптеки уже не смогут продавать ихвыше установленной государством цены, добавил председатель нижней палаты.Предлагаемые меры позволят избежать неоправданного завышенияцены, уверен Володин. "Недобросовестные продавцы больше не смогутиспользовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей ситуации дляличной наживы", – подчеркнул спикер Госдумы.Напомним, что ранее граждане пожаловались на резкий рост ценна противовирусные препараты и медицинские изделия, в частности, маски. Наситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Он поручил принять меры,чтобы не допустить завышения стоимости.