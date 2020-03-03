24 человека в Москве госпитализированы, 83 – на карантине после контактов с 29-летним мужчиной, который вернулся из Италии и заболел коронавирусом. Об этом написал в Twitter Сергей Собянин. Мэр Москвы добавил, что под наблюдением в столице остаются 5,5 тысячи человек.

24 человека в Москве госпитализированы, 83 – на карантине после контактов с 29-летним мужчиной, который вернулся из Италии и заболел коронавирусом. Об этом написал в Twitter Сергей Собянин. Мэр Москвы добавил, что под наблюдением в столице остаются 5,5 тысячи человек.В детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры. Выборочно измерять температуру будут и на входах в метро. В городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с коронавирусом.Давид, 29 лет, диагноз – коронавирус COVID-19 – официально подтвержден. Первый случай заболевания в московском регионе. Известно, что молодой человек 23 февраля вернулся с севера Италии. Спустя четыре дня он обратился к врачу с жалобами на плохое самочувствие и был госпитализирован в инфекционную больницу. С этого момента Давид каждый день был на связи со своими товарищами из любительской футбольной команды."У него было замечательное настроение и состояние, ничего уже не болело, горло прошло, насморк тоже прошел, мы были абсолютно уверены, что скоро он вернется, – рассказал друг заразившегося Дмитрий Егоров. – Единственное, что по условиям карантина он должен был ну максимум долежать до понедельника. И в субботу вечером пришла новость о том, что есть подозрительный анализ, третий по счету".Как рассказывают друзья, первые два анализа на коронавирус дали отрицательный результат, и все это время Давид находился в общей палате, где вместе с ним были еще несколько человек, в том числе его брат. После того, как диагноз подтвердился, пациента изолировали в отдельный бокс. По нашей информации, в отделении, где он лежал, сегодня в карантине находятся как минимум 60 человек.По сообщениям Роспотребнадзора, заболевание у пациента протекает в легкой форме, его состояние удовлетворительное. Известно, что 23 февраля в Москву Давид прилетел из Милана рейсом авиакомпании "Победа". И, как рассказывают пассажиры, самолет, рассчитанный на 189 мест, был практически полон."Самолет был полный, может быть пара свободных мест была. Мы просто вышли, прошли на паспортный контроль, прошли паспортный контроль в общей очереди. Никто ничего не проверял", – рассказала одна из пассажиров того рейса.С вечера 1 марта пассажиров рейса, которым летел заболевший, посещают медики. У всех берут анализы на коронавирус и предписывают оставаться дома.