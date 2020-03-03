Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Москву, подал аварийный сигнал. Самолет готовится к экстренной посадке. По данным , Airbus A-320 после вылета из аэропорта Новосибирска резко ..

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Москву, подал аварийный сигнал. Самолет готовится к экстренной посадке.По данным , Airbus A-320 после вылета из аэропорта Новосибирска резко развернулся на 90 градусов, направляясь в Пермь. Перед этим он подал сигнал тревоги и начал снижаться. Ожидается, что лайнер аварийно сядет в Перми.