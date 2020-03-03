03.03.2020

2020-03-03 12:40:44

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (07(9704) от 03 марта 2020 года).

ТРАДИЦИЯ СЛУЖЕНИЯ ОТЧИЗНЕ

Накануне Дня защитника Отечества руководители главка столичной полиции, представители служб и подразделений, ветераны органов внутренних дел возложили цветы к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Доске памяти, на которую занесены имена правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга. Читайте на странице 2.



СТАРТ КАРЬЕРЫ

В столичном полицейском главке прошла встреча руководства ГУ МВД России по г. Москве с выпускниками Колледжа полиции и Юридического колледжа. 70 воспитанников, отлично завершивших обучение, были приглашены в это знаменитое здание. Читайте на странице 3.



ПРОПУСК ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

В преддверии замечательного праздника — Дня защитника Отечества — в Управлении по вопросам миграции состоялось вручение паспортов. Обычно в таких мероприятиях участвуют девочки и мальчики, достигшие 14-летнего возраста. Но в этот раз паспорта вручались только мальчикам — 19 учащимся столичных школ. Продолжение на странице 3.



БУКЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА

Куда в Москве народ идёт утром на работу? В офисы, в торговые залы, в самые разные конторы. А вот старший сержант полиции Светлана КАГАЛ ранним утром прибывает на службу в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых № 1, проще говоря, в знаменитое СИЗО на Петровке, 38 — его фасад обычно любили показывать в детективных фильмах. Читайте на странице 4.



ВАШ ВЫХОД, ТОВАРИЩ ПОДПОЛКОВНИК!

В то время как обычный человек ищет, где лучше, а затем обустраивается там с максимальным комфортом, мы рассказываем о людях «необычных». Есть такие неуёмные натуры, которые желают перепробовать всё на свете. Подробности читайте на странице 4.



ОНИ — МОИ НАПАРНИКИ!

Старший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УВД по ВАО старший лейтенант полиции Анна БОГОЛЮБОВА: «Ухаживать за живым существом женщине самой природой дано». Читайте на странице 5.



ВАХТА СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ

Впервые состоялся телемост между организацией «Боевое братство» Северного административного округа Москвы и общественными организациями Липецка в ознаменование 25-й годовщины первой чеченской кампании. Читайте на странице 5.



СЛУЖБА СЧАСТЬЕМ ДОПОЛНЯЕТСЯ!

Образно говоря, несмотря на причудливое сплетение случайностей и закономерностей, даже на затейливо сотканном колоритном полотне жизни чётко просматривается определённая линия судьбы. Во всяком случае, с высоты сегодняшнего дня полковник юстиции Оксана ГУБИНА вполне может полагать, что когда она после окончания гражданского вуза решила стать правоохранителем, то заодно и сделала первый шаг к обретению своего женского счастья. Продолжение на странице 6.



ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ

Коллектив Центральной бухгалтерии УВД по ВАО под руководством главного бухгалтера полковника внутренней службы Ирины КАРАМЫШЕВОЙ по итогам прошлого года стал лучшим подразделением финансового обеспечения гарнизона московской полиции. Читайте на странице 7.



СПАСИБО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Более сорока сотрудников и представителей руководства УВД по СВАО приняли участие в благотворительной акции добровольной безвозмездной сдачи крови. Продолжение на странице 7.



И ЖИЛЕТ НА ПАМЯТЬ

Накануне Дня защитника Отечества московские водители-мужчины были приятно удивлены сюрпризами, которые им преподнесли представительницы прекрасной половины столичной Госавтоинспекции. Читайте на странице 7.



С ТРЕПЕТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ИСТОРИИ МУРА

Занимающая должность оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Олеся Скударёва вместе с коллегами, доблестными ветеранами-сыщиками — полковниками милиции Александром Лукашенко и Александром Судаковым, увлечённо занимается поиском новых документальных материалов о малоизвестных страницах легендарного оперативного подразделения. Продолжение на странице 7.



ХОЧУ СТАТЬ ОПЕРОМ!

По всем статьям никакого полковника полиции Деевой быть не должно: судьба ей всё время предлагала гражданские варианты. Но Марина оказалась упрямой. И вот результат: Марина Евгеньевна ДЕЕВА — помощник начальника по РЛС УВД по СВАО. Фактически это статус заместителя руководителя окружного управления. Читайте на странице 8.



ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ГОРОДА

Умение слаженно действовать в подобных ситуациях продемонстрировали сотрудники 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 8.



ДЕНЬ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

«Спортинг клуб Москва», регулярно проводящий благотворительные акции нравственно-воспитательной направленности и спортивно-оздоровительного характера для подрастающего поколения, организовал очередное празднество для ребятишек. Читайте на странице 9.



ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО — ПОБЕДА!

В конце февраля двери ОМОНа — самого боевого подразделения Росгвардии — распахнулись для юных спортсменов. Спортивный клуб «Ермак» провёл соревнования по самбо среди юношей и девушек. Подробности читайте на страницах 9.



ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ…

День рождения газеты «Петровка, 38» значится непосредственно под заголовком: «Основана 10 марта 1923 года». Ежегодно этот день мы отмечаем. Итак, в нынешнем году нам «стукнуло» 97. Читайте на странице 10.



ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

В Зале Славы музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялось вручение дипломов выпускникам 4-го курса Колледжа полиции. Читайте на странице 11.



СДЕРЖАЛА КЛЯТВУ

В честь 75-летия Победы советского народа над фашизмом Московское региональное отделение «Союз женщин России» и Региональная общественная организация «Московский городской совет женщин» проводят акцию «Женское лицо Победы». Продолжение на страницах 11.



С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

В этом году поликлиника № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» отмечает своё 63-летие. О достигнутых результатах и планах медицинского учреждения рассказывает заместитель начальника поликлиники по клинико-экспертной работе Геннадий МЕЛЬНИКОВ. Читайте на странице 12.



РАДОСТЬ ЖИЗНИ

Жизнь после 70 лет заиграет новыми красками, если заняться полезным делом, таким как помощь в воспитании внучек. У старшей медицинской сестры поликлиники № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» Валентины ФЕДОСОВОЙ их пятеро. Продолжение на странице 12.



СДЕЛАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ

О том, каков он, загородный лагерь отдыха и оздоровления «Бугорок», на страницах газеты мы говорили неоднократно. Пришло время рассказать о профсоюзной организации его работников, и более детально — о человеке, эту организацию возглавляющем. Читайте на странице 13.



СУДЬБЫ КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ

Моя собеседница — полковник милиции Наталья КУЗНЕЦОВА. В её жизни — немало ярких страниц, резких поворотов, когда приходилось открывать в себе новые грани таланта, способности и умения опера — грозы карманников, научного работника или декана факультета. Продолжение на странице 14.



С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ

Оркестр полиции Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве в основном состоит из мужчин. В коллективе только две девушки — Елизавета БАБЧЕНКО и Анастасия СОКОЛОВА. Обе вольнонаёмные. У каждой своя творческая судьба, которая в итоге привела их в один музыкальный ансамбль. Читайте на странице 15.



ЗА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ

В канун празднования Дня защитника Отечества сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО поздравили ветерана Великой Отечественной войны, ветерана органов внутренних дел, майора милиции Павла ЕРАСТОВА. Читайте на странице 15.



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