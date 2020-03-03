Япония встревожена ситуацией на Корейском полуострове. Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило факт военных учений с применением дальнобойной артиллерии.

Япония встревожена ситуацией на Корейском полуострове. Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило факт военных учений с применением дальнобойной артиллерии.Сообщается, что учениями лично руководил лидер страны Ким Чен Ын. По итогам он остался доволен готовностью артиллеристов и подтвердил намерение укреплять боеготовность армии КНДР.Однако в Токио уверены, что под видом артиллерийских стрельб Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности. В 2019 году в КНДР осуществили 13 ракетных испытаний, в ходе которых задействовали 24 баллистические ракеты, напоминает телеканал "Россия 24".