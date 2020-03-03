Ключи ему передал знакомый потерпевшего

29-летний житель города Костерёво Владимирской области обвиняется в угоне автомобиля и совершении на нём ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УМВД по Владимирской области.26 сентября мужчина угнал «ВАЗ-21140» от одного из домов в Костерёво. Владелец машины сильно удивился, когда ему сообщили, что он только что сбил человека и скрылся с места аварии. Сам он был на работе, а значит и совершить подобное никак не мог.Поняв, что автомобиль угнали, полицейские установили и задержали угонщика. Он рассказал, что ключи от машины ему передал знакомый потерпевшего. Будучи пьяным, ему захотелось покататься, правда по пути он сбил 16-летнюю велосипедистку, уехал с места аварии и скинул автомобиль в лесу.