В Новосибирске пьяный мужчина с ножом удерживал в пивном магазине продавщицу. Инцидент произошел на улице Фадеева в Калининском районе. Прибывшие специалисты смогли успокоить и отвлечь ..

В Новосибирске пьяный мужчина с ножом удерживал в пивном магазине продавщицу. Инцидент произошел на улице Фадеева в Калининском районе.Прибывшие специалисты смогли успокоить и отвлечь агрессивного мужчину. Воспользовавшись моментом, потерпевшая открыла входную дверь и впустила силовиков, передает РИА Новости.Позднее выяснилось, что нападавшим оказался муж продавщицы, с которым она рассталась несколько недель назад. Мужчина находится в отделении полиции, сообщает