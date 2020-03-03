Эксперты РИА Новости проанализировали платежную дисциплину по кредитам в различных регионах России и составили рейтинг регионов в зависимости от объема просроченных кредитов.

Эксперты РИА Новости проанализировали платежную дисциплину по кредитам в различных регионах России и составили рейтинг регионов в зависимости от объема просроченных кредитов.Отмечается, что в 82 двух регионах России в этом году платежная дисциплина выросла по сравнению с годом ранее.Ниже мы расскажем о 10 регионах с самой высокой долей должников по кредитам.1. ИнгушетияЛидером по объемам просроченных кредитов стала Ингушетия. Здесь доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 13.11%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 2.8 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 29 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 24.1%.2. Карачаево-ЧеркессияНа втором месте – Карачаево-Черкесская Республика, где доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 9.11%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.1 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 158 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 19.5%.3. Северная Осетия – АланияЗамыкает тройку лидеров Северная Осетия. Здесь доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 6.79%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.1 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 175 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 14.9%.4. БурятияНа четвертом месте среди неплательщиков – Бурятия. Здесь доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 6.18%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.9 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 226 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 15.1%.5. АдыгеяЗамыкает пятерку лидеров среди неплательщиков Адыгея с долей просроченных кредитов на начало 2020 года 6.06%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.7 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 212 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 18.3%.6. ДагестанШестую строчку рейтинга занимает Дагестан. Доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 5.86%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 0.5 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 51 тысяча рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 23.1%.7. ЧечняВ Чечне доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 5.85%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов выросла на 0.4 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 54 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 19.9%.8. Кабардино-БалкарияДоля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 5.51%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 0.9 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 107 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 18.5%.9. Забайкальский крайДоля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 5.37%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.2 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 224 тысячи рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 15.1%.10. Краснодарский крайЗамыкает десятку неплательщиков Краснодарский край. Доля просроченных кредитов на начало 2020 года составляет 5.13%. По сравнению с 2019 годом, доля просроченных кредитов снизилась на 1.1 п.п. Объем ссудной задолженности на численность экономически активного населения – 213 тысяч рублей. По сравнению с 2019 годом, ссудная задолженность выросла на 21.1%.