Главный тренер московского Спартака Олег Знарок прокомментировал игру своих подопечных в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ против столичного Динамо. Встреча завершилась поражением красно-белых со счетом 1:5.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал игру своих подопечных в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ против столичного "Динамо". Встреча завершилась поражением "красно-белых" со счетом 1:5."Первая игра получилась сумбурная. Особо нечего вам сказать. Мы готовимся к следующему матчу, – приводит слова Знарка пресс-служба "Спартака". – Каков план по нейтрализации тройки Шипачева? Мы подумаем, что с ними делать"."Чего не хватает? Голов от лидеров команды. Почему не получилось также играть, как в первом периоде? В каких-то моментах нас подвела дисциплина", – подытожил наставник "красно-белых".Напомним, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "бело-голубых". Вторая игра противостояния состоится в среду, 4 марта, и пройдет также на льду "ВТБ-Арены" в Москве.