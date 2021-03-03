К 2025 году боксом должны заниматься полтора миллиона россиян. Федерация бокса хочет удвоить показатели, которые есть сейчас и активнее развивать в стране этот вид спорта. Предлагается даже

К 2025 году боксом должны заниматься полтора миллиона россиян. Федерация бокса хочет удвоить показатели, которые есть сейчас и активнее развивать в стране этот вид спорта. Предлагается даже ввести бокс в школьную программу в качестве дополнительного урока физкультуры. Спортивные планы обсудили во Владимире на масштабной встрече представителей Федерации из разных регионов Центрального Федерального округа. В числе