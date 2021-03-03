Количество клиентов, которые подали заявку на получение ипотеки в Банке ДОМ.РФ дистанционно, с начала 2021 года выросло почти в 6,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Количество клиентов, которые подали заявку на получение ипотеки в Банке ДОМ.РФ дистанционно, с начала 2021 года выросло почти в 6,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Популярность онлайн операций обусловлена распространением COVID-19 и последующими в связи этим мерами безопасности. Всего в банк подано около 22 тысяч дистанционных заявок на получение ипотечных кредитов в объеме 70 миллиардов рублей, из них 20% заявок оформлены дистанционно.С использованием электронной подписи выдано уже 3,7 тысячи кредитов на 11,5 миллиарда рублей. Банк проводит ипотечные сделки с электронной регистрацией с апреля 2020 года во всех регионах присутствия филиальной сети.Игорь Ларин, директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ. отмечает,чтодистанционный и электронный форматы рассмотрения заявок и проведения сделок позволили сохранить спрос на кредиты в условиях действия ограничительных мер и остаются популярными до сих пор. В 2020 году в Банке Дома РФ. был запущен Личный кабинет ипотеки, который продолжает развиваться для того, чтобы полный цикл действий и бизнес-процессов для оформления кредитов стал реальным без посещения банка.В данный момент ипотека на строящееся жилье доступна в Банке ДОМ.РФ по ставке от 5,7%, рефинансировать взятый в другом банке кредит можно от 7,3%, получить ипотеку на вторичном рынке — от 8%, кредит на строительство жилого дома — от 6,1%. В рамках социальных программ, реализуемых банком в соответствии с поручениями президента РФ, Дальневосточная ипотека оформляется по ставке от 0,4%, программы для семей с детьми и военнослужащих — от 4,7%. Банк входит в тройку лидеров по объемам кредитования по Дальневосточной ипотеке и Семейной ипотеке.Оформить заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно по, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, которая позволяет получить различные бонусы, а также кешбэк в размере 10% при бронировании отелей, 5% на развлечения, транспорт, услуги в салонах красоты и SPA-салонах, ремонт и обустройство квартиры, дома или дачи, а также 0,5% при покупках в остальных категориях.