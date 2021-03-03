Сумма общего материального ущерба, причиненного противоправными действиями, составила около 55 тысяч рублей.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного в отношении 49 и 51-летнего местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору).Фигуранты были задержаны в декабре прошлого года сотрудниками уголовного розыска. Полицейские, находившиеся на участке у лесного массива, обратили внимание на мужчин, которые вышли из леса. У одного из них был топор.В разговоре с сотрудниками полиции мужчины пояснили, что рубили в лесу ели и вышли на дорогу, чтобы найти транспорт для их перевозки и дальнейшей реализации. При этом соответствующих разрешений у местных жителей не было.В общей сложности фигуранты срубили 26 деревьев. Сумма материального ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, составила около 55 тысяч рублей.В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.