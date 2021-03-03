Виталий Миронов признан судом виновным в сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в особо крупном размере.

Виталий Миронов признан судом виновным в сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в особо крупном размере.Следствием и судом установлено, что в должности руководителя предприятия по производству и реализации стеклянных изделий обвиняемый состоял с 25 апреля 2013 по 25 июня 2018 года. Общество имело задолженность по оплате налогов, сборов и страховых взносов в федеральный и консолидированный бюджеты региона, которая по оценкам уполномоченного органа только в период с мая по июнь 2018 года составила свыше 18 миллионов рублей., сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.В данных условиях налоговым органом были применены принудительные меры взыскания путем выставления инкассовых поручений и приостановления операций по счетам. При этом удалось добиться перечисления в доход государства 3 миллионов рублей. В целях уклонения от уплаты остальной суммы долга руководством ООО «Раско» применялись различные незаконные способы.В том числе, денежные потоки вводились из-под государственного контроля, взаиморасчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц.С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил бывшему генеральному директору общества штраф в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.Напомним, что в июле 2020 года Арбитражный суд Владимирской области в рамках дела о банкротстве наложил в поселке Анопино Гусь-Хрустального района. А в январе 2019-го возбудили по факту сокрытия должностными лицами ООО "Раско" доходов на 52,5 млн рублей, в счет которых должна была погашаться налоговая недоимка. Весной этого же года следственные органы возбудили еще одно уголовное дело из-за сотрудникам анопинского стеклотарного завода.