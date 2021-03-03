Предполагается, что она образовалась из-за строительства Рпенского проезда.

Предполагается, что она образовалась из-за строительства Рпенского проезда.По словам посетителей, здание филиала взрослой поликлиники по адресу Северная 1А зарыли накануне около 13 часов.Как удалось выяснить "Вестям" - причина действительно в трещине, которая, скорее всего, образовалась в результате установки свай на месте будущего Рпенского проезда.Сейчас на месте работает комиссия, которая оценит возможные риски. На всякий случай все пациенты пока перенаправлены в больницу №5 на улице Добросельской. Дальнейшую судьбу филиала на Северной решит специально созванное совещание с участием руководства Владимирской области.Напомним, во Владимире вовсю идут работы в пойме реки Рпень. Строители сооружают переправу, которая станет частью новой автомобильной дороги из микрорайона Доброе в центральную часть города. В пробуренный шурф заливают бетон, а затем туда устанавливается 14-метровый каркас. Сто свай уже готовы. Работу осложняет местный грунт - он насыпной.