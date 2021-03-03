Российские лыжники Александр Большунов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев выступят в гонке свободным стилем на 15 км с раздельным стартом на чемпионате мира.

Российские лыжники Александр Большунов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев выступят в гонке свободным стилем на 15 км с раздельным стартом на чемпионате мира.Об этом журналистам заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе,Иван Якимушкин заменит травмированного Дениса Спицова. Тот получил перелом руки после падения во время одной из тренировок, которая состоялась 1 марта.- Мы выбирали между Артемом Мальцевым и Якимушкиным, сделав выбор в пользу второго, – сказала Вяльбе.