В России снижается заболеваемость COVID-19. Оперативный штаб сообщил о 10 535 новых случаях заражения за сутки.

В России снижается заболеваемость COVID-19. Оперативный штаб сообщил о 10 535 новых случаях заражения за сутки.Отмечается, что у 12,5% из них нет клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровели и покинули больницы 15 694 человека, умерли 452 россиянина.Диагноз поставили жителям 84 регионов. На первом месте по числу инфицированных в очередной раз оказалась Москва. За минувший день в столице подтвердили 1 284 случая заражения коронавирусной инфекцией.Вторую строчку занял Санкт-Петербург с 962 больными. Далее идет Подмосковье, где обнаружили 691 заразившегося. На четвертой строчке расположилась Нижегородская область с 388 случаями, а на пятой – Воронежская область с 277 случаями.С начала пандемии коронавирусом заразились 4,2 миллиона россиян в 85 регионах страны. Победили болезнь 3,8 миллиона граждан. За весь период было зафиксировано 87,3 тысячи летальных исходов.Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что . По ее словам, он значительно лучше, чем в большинстве стран мира.С 18 марта во всех регионах России началась масштабная вакцинация. Доступ к прививке имеют все категории граждан. По планам Минздрава, к концу этого года вакцинацию пройдет больше половины населения страны.