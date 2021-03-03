Депутаты Гусь-Хрустального поддержали инициативу главы города о выделении 5,3 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство спортивного сооружения.

Депутаты Гусь-Хрустального поддержали инициативу главы города о выделении 5,3 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство спортивного сооружения. Говорится на администрации города.Предполагается, что возведение манежа, в котором разместятся современное футбольное поле, раздевалки, начнется на территории стадиона «Грань» после получения положительного заключения госэкспертизы на проектную документацию.Как отметил глава города Алексей Соколов, в футбольных секциях занимаются около 300 человек, и в холодное время года занятия проводятся на территории спорткомплекса им. А.В. Паушкина, однако выделяемого времени недостаточно и детям приходится заниматься на открытом воздухе. Осенью и зимой это снижает эффективность тренировок.- Строительство специализированного футбольного зала поможет не только повысить результативность тренировок нашей молодежи, но и упростит жизнь родителей и тренеров. Современные технологии позволят возвести сооружение в течение нескольких месяцев, а значит, что у нашего города в скором времени появится новый крытый футбольный манеж, - заявил Алексей Соколов.