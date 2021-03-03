Выбираем правильные молочные продукты для правильных блинов

Выбираем правильные молочные продукты для правильных блинов.Скоро, очень скоро к нам придёт самый яркий и вкусный мартовский праздник - Широкая Масленица!В этом году её начало совпадает с ещё одной всенародно любимой датой - 8 Марта, а завершится она 14 марта Прощёной неделей.Молочная неделяРазвесёлая Масленичная неделя символизирует не только приход весны, но и сытую, счастливую жизнь. На Руси считали, что чем больше блинов испекут в это время, тем богаче будет год. Но счастье счастьем, а угощение должно быть не только богатым, но и вкусным. И основа стола в эту последнюю неделю перед Великим Постом - молочные продукты. Именно они нам понадобятся, чтобы на славу отметить проводы зимы.Для приготовления вкусных блинов и начинок нам потребуются только свежие, натуральные и качественные кефир, молоко, сметана, масло, сливки, творог. К счастью, владимирцам повезло. Владимирский край смело можно назвать молочным. И в самом его сердце, в чернозёмном, экологическим чистом районе работает ООО "Суздальский молочный завод", куда поставляют молоко 2 сильнейших животноводческих хозяйства - СПК «Шихобалово» и ЗАО «Суворовское». Пять лет назад они выкупили завод у Холдинговой компании «Ополье», чтобы производить продукцию из собственного сырья. И тот и другой учредители завода выпускают продукцию только высшего сорта. Они организовали работу предприятия так, чтобы молоко проходило максимально короткий путь от фермы до полки магазина. Благодаря этому, продукция содержит множество полезных микроэлементов и витаминов.Руководство завода приняло решение выпускать продукты только из натурального молока, не использовать заменителей, а тем более какие - либо искусственные добавки. Восстановили заквасочный цех для производства кисломолочной продукции. Современное оборудование позволяет выпускать весь ассортимент стабильно высокого качества по традиционным рецептам.И, конечно, качество гарантирует постоянный контроль на всех этапах производства – от сырья до отправки готовой продукции потребителю. За этим следят сотрудники прекрасно оборудованной лаборатории.ООО «Суздальский молочный завод» успешно работает, значит, свежие продукты доступны каждому покупателю. К Масленице или в любой другой день можно купить по доступным ценам натуральное молоко, нежный кефир, рассыпчатый творог, густую сметану...Главный секретВ старину Масленицу называли Молочной неделей. По традиции, каждый её день был связан с тем или иным обрядом, во время которых наши предки принимали гостей, сватались, создавали пары. Да и сейчас во многих семьях блины пекут всю неделю, угощаются ими дома и на работе, готовят для детского сада и школы. А уж в последний её день мы покупаем для них самые вкусные начинки. Каждому хочется, чтобы блинчики собственного приготовления запомнились как самые вкусные и необычные.Секрет успеха – не только в проверенных или оригинальных рецептах, но и в выборе продуктов для теста и вкусного «сопровождения». Ведь на Руси масленичные блины всегда ели с большим количеством масла и сметаны, начиняли творогом. Все эти продукты копили специально к празднику. Сегодня мы просто пойдем в магазин и купим свежую продукцию Суздальского молочного завода. Именно здесь сохраняют тот самый вкус и пользу настоящего деревенского молока, которое поступает от проверенных производителей. Один из учредителей построил для своих молочных коров современные фермы в Юрьев-Польском районе, который славится своими полями и лугами. Другой держит образцовое молочное стадо в Суздальском районе, который можно назвать житницей края. Это немаловажный факт, ведь еда на нашем столе должна быть не только вкусной, но и полезной. Ведь нам всем особенно важно укреплять здоровье. Поможет в этом волшебная сила натурального молока, которую удаётся сохранить и преумножить благодаря разработкам Суздальского молочного завода.Знакомые незнакомцыС продуктами Суздальского молочного завода Масленицу можно отпраздновать сытно и вкусно, но при этом без особых затрат. Ведь главным блюдом на вашем столе вполне могут стать даже самыепростые блинчики, если они приготовлены на натуральном молоке или кефире с густой сметаной с нежнейшим сливочным вкусом.А можно придумать и что-то оригинальное. Например, сделать блинный торт «Монастырская изба», для которого понадобятся вишня, блины и сметана. Такого ваши гости ещё не пробовали!Оригинальным угощением станет и блинный мешочек, который можно начинить творогом, сладким или с зеленью, и обвязать петрушкой или ленточкой копченого сыра. Удобно и красиво подавать блинки с начинкой, нарезанные в виде роллов.А сами блины можно готовить не только из пшеничной муки. Используйте ржаную, кукурузную, гречневую, овсяную муку, картофель, кабачки, морковку, добавляйте в тесто на сковороде разнообразные припёки - фантазируйте! Это будет не только вкусно, но и полезно. Поверьте, можно каждый день печь блины на завтрак, обед и ужин и ни разу не повториться!Выбирайте любой рецепт, экспериментируйте с начинками и подачей, используйте все разнообразие продукции Суздальского молокозавода. И тогда Масленица точно запомнится вам и вашим близким.Честные продуктыПро Масленицу на Руси говорили, что она «целую неделю пела-плясала, ела-пила, в блинах валялась, в масле купалась». Как только на Руси не называли Масленичную неделю - и обжорной, и широкой, и весёлой. Сразу видно, насколько полюбился людям этот праздник, популярность которого не гаснет и через века. А вот почему Масленицу называют ещё и честной? Все, наверное, слышали на Масленичных гуляниях: «Здравствуй, честная госпожа Масленица!»Действительно, почему обжорная - всем ясно. Весёлая? Конечно! Широкая - тоже понятно, гуляют все. Но почему честная? Этот вопрос мы задали сотрудникам ООО «Суздальский молочный завод», и вот что нам рассказали. В старину это слово произносили с ударением на «а» - Честная Масленица. Так говорили о тех, кого почитают, уважают. То есть, этот праздник народ особенно чтил.Действительно, раньше Масленица была не просто прощанием с зимой и встречей долгожданной весны. Масленицу чтили, надеясь на скорое наступление тепла и богатое на урожай лето. Неспроста главное блюдо в это время - блины, которые в русских традициях и языческих обрядах символизировали тёплое солнышко. Оно должно согреть землю после долгой зимы и ускорить наступление настоящей весны. Наши предки свято верили, что если не участвовать в масленичном веселье, то весь год пройдет «в горькой беде».Ну, а на Суздальском молочном заводе слову «честная» придают и свое, особое значение. Честная - значит, блины приготовлены на настоящем молоке, сметана, масло, творог на столе натуральные, без обмана. Если вы готовите масленичный стол из продуктов этого предприятия, можете быть уверены - Масленица будет и честной, и широкой, и обжорной!Встречайте весну широко, ярко и весело - вкусной, сытной и счастливой вам Молочной недели!