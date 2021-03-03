Организаторы пошли навстречу протестам зоозащитников.

Организаторы пошли навстречу протестам зоозащитников."В этом году не будет гусиных потех за любовь. Но!... Мы наполнили Масленицу новым содержанием, уверены, что зрелищности только добавится", сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.накануне Прощёного воскресенья центральной площадкой проводов Зимы станет Музей деревянного зодчества. Там развернётся широкое народное гулянье с множеством сюрпризов, аттракционами и народными забавами.Ровно в 11 часов утра масленичный поезд проследует от ворот музея до центральной площадки, где и состоится открытие праздника. В этом году, увы, не будет полюбившихся зрителю гусиных потех за любовь. Но в музее уверены, что зрелищное соревнование по старинному русскому контактному виду спорта – киле – не оставит равнодушным никого. Аналог английского регби, эта игра была известна с древности ещё в Великом Новгороде. Зрителей ждёт захватывающая силовая борьба и настоящее остросюжетное спортивное шоу.Для поклонников богатырских забав музей приготовил эффектное выступление театра силы «Эра» из Белгорода. Эти храбрые парни поднимают тяжелые гири, под огромным весом ходят по битому стеклу, словно мощные карусели кружат восторженных девушек.Ловкие и умелые зрители могут попытаться одолеть масленичный столб и снять с него солидную добычу. Остальным гостям будет предложено множество конкурсов, катание с ледяных горок, народные аттракционы и качели.Весь день на разных площадках музея деревянного зодчества будут звучать народные фольклорные мелодии и песни в исполнении ансамблей «Владимирские рожечники», «Баловень», «Радуница». Для самых маленьких гостей праздника в музее приготовили мастер-классы и кукольные спектакли.Завершит праздник традиционная забава – взятие снежного городка, что и приблизит приход долгожданной Весны.