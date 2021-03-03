Просят переехать во благо молодёжи. Главный молодёжный политик 33 региона ответил на накопившиеся вопросы. Николай Костылев не больше месяца занимает новую должность, а к работе созданного
<a href="https://33live.ru/novosti/03-03-2021-molodyozhnaya-politika-33-regiona-kuda-katimsya.html" target="_blank">Молодёжная политика 33 региона. Куда катимся?</a> - Просят переехать во благо молодёжи. Главный молодёжный политик 33 региона ответил на накопившиеся вопросы. Николай Костылев не больше месяца занимает новую должность, а к работе созданного
[url=https://33live.ru/novosti/03-03-2021-molodyozhnaya-politika-33-regiona-kuda-katimsya.html]Молодёжная политика 33 региона. Куда катимся?[/url] - Просят переехать во благо молодёжи. Главный молодёжный политик 33 региона ответил на накопившиеся вопросы. Николай Костылев не больше месяца занимает новую должность, а к работе созданного