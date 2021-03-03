Просят переехать во благо молодёжи. Главный молодёжный политик 33 региона ответил на накопившиеся вопросы. Николай Костылев не больше месяца занимает новую должность, а к работе созданного

Просят переехать во благо молодёжи. Главный молодёжный политик 33 региона ответил на накопившиеся вопросы. Николай Костылев не больше месяца занимает новую должность, а к работе созданного департамента молодёжной политике и общественных проектов уже немало вопрос. Один из них касается открытого в 2017 году Дома молодёжи на улице Дзержинского. Там базируется небезызвестная общественная организация “Дом некоммерческих