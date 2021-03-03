Мошенники придумали новую схему обмана.

Мошенники придумали новую схему обмана. На электронную почту приходит письмо, напоминающее сообщение от сайта "": злоумышленники предлагают ввести СНИЛС якобы для получения положенных соцвыплат.В послании - типичные для портала "Госуслуги" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail говорилось, что адресату положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и для идентификации указать СНИЛС. После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователю предлагают указать номер своей банковской карты для перевода денег.Если все же вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал эксперт . Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта "Госуслуги". Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, нужно проконсультироваться с полицией, возможно, написать заявление о мошенничестве.