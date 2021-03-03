Волонтеры доставили в детский дом коробки со средствами гигиены, моющими средствами и антисептиками.

Программа социальной ответственности "Добрые дела" пришла и в 33 регион. Уже семь лет волонтеры программы заботятся об окружающем мире и тех, кто в этом нуждается.Мячи, корзины для баскетбола и волейбольная сетка. Ребята из муромского детского дома с радостью разбирают подарки. Спортинвентаря им хватит на все лето, говорят педагоги. Но самым большим подарком от компании "Фикс прайс" стал ремонт одной из игровых комнат.Наталья Радостина, замдиректора по учебно-воспитательной работе Муромского детского дома: «Ремонт был сделан, дети довольны. Комната, получилась очень красивой чистой и светлой и уютной. Добавим мебель и все будет просто замечательно».Кстати, порядок после ремонта также навели волонтеры. Они же доставили в детский дом коробки со средствами гигиены, моющими средствами и антисептиками. Вся помощь адресная, закуплено самое необходимое. Расчищенная территория у детского дома - тоже дело рук команды проекта.Маски, перчатки и соблюдение дистанции стали обязательным инструментом во время проведения мероприятия. Но это никак не помешало успешному проведению акции.Акция в Муроме стала отправной точкой маршрута «Добрых дел» компании Fix Price на 2021 год. А значит, еще десятки городов в этом году станут участниками этого социального проекта.Екатерина Таманова , Александр Чунаев«Вести Владимир»